Топливный союз прогнозирует шаткое равновесие на российском рынке топлива

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отмена продления соглашения о сдерживании топливных цен в РФ между властями и нефтекомпаниями может привести к шаткому равновесию на рынке, при этом резкий рост цен на бензин маловероятен, заявил РИА Новости президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Ранее во вторник газета "Ведомости " со ссылкой на источники сообщила, что правительство РФ не будет продлевать текущее соглашение о контроле цен на топливо, действие которого истекает в конце июня. Такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее, стороны на словах договорились, что рост цен на топливо на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию.

"Учитывая заявление, что заморозки не будет, создается впечатление, что регуляторы все-таки пришли к консенсусу относительно расширения демпфирующего механизма и в очередной раз делают ставку на то, что он заработает. Скорее всего, заморозки сейчас открытой не будет, потому что по факту регуляторам ничего не мешало сдерживать цены и без заморозок", - прокомментировал Баженов. При этом он отметил, что ситуация на рынке топлива и его цена будут контролироваться в любом случае максимально активно.

"Каких-то объективных причин, чтобы сейчас в моменте произошел скачок розничных цен на топливо, мы не видим. С одной стороны, нет внешних объективных причин, потому что, скорее всего, договорились о расширении демпфера, стабилизировался нетбэк и, соответственно, создаются условия для того, чтобы пришло шаткое равновесие на рынок. С другой стороны, есть очень мощный административный фактор, и если вдруг цены выйдут из под контроля, их будут всеми силами брать под контроль. А подобные инструменты и возможности у наших регуляторов есть", - пояснил он.

"Поэтому сейчас, скорее всего, можно прогнозировать некое шаткое равновесие на рынке, но подчеркну, что это шаткое равновесие абсолютно не застраховано от внешних шоков. Если у нас нетбэк сейчас очень сильно скорректируется вверх - либо цены на нефть вырастут, либо курс рубля сильно упадет, - то это создаст сильные условия для того, чтобы цены вновь пошли вверх. Также снижение объема реализации на внутренний рынок может сильно повлиять на разгонку цены", - отметил он.