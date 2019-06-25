Топливный союз прогнозирует шаткое равновесие на российском рынке топлива

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отмена продления соглашения о сдерживании топливных цен в РФ между властями и нефтекомпаниями может привести к шаткому равновесию на рынке, при этом резкий рост цен на бензин маловероятен, заявил РИА Новости президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что правительство РФ не будет продлевать текущее соглашение о контроле цен на топливо, действие которого истекает в конце июня. Такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее, стороны на словах договорились, что рост цен на топливо на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию.
"Учитывая заявление, что заморозки не будет, создается впечатление, что регуляторы все-таки пришли к консенсусу относительно расширения демпфирующего механизма и в очередной раз делают ставку на то, что он заработает. Скорее всего, заморозки сейчас открытой не будет, потому что по факту регуляторам ничего не мешало сдерживать цены и без заморозок", - прокомментировал Баженов. При этом он отметил, что ситуация на рынке топлива и его цена будут контролироваться в любом случае максимально активно.
"Каких-то объективных причин, чтобы сейчас в моменте произошел скачок розничных цен на топливо, мы не видим. С одной стороны, нет внешних объективных причин, потому что, скорее всего, договорились о расширении демпфера, стабилизировался нетбэк и, соответственно, создаются условия для того, чтобы пришло шаткое равновесие на рынок. С другой стороны, есть очень мощный административный фактор, и если вдруг цены выйдут из под контроля, их будут всеми силами брать под контроль. А подобные инструменты и возможности у наших регуляторов есть", - пояснил он.
"Поэтому сейчас, скорее всего, можно прогнозировать некое шаткое равновесие на рынке, но подчеркну, что это шаткое равновесие абсолютно не застраховано от внешних шоков. Если у нас нетбэк сейчас очень сильно скорректируется вверх - либо цены на нефть вырастут, либо курс рубля сильно упадет, - то это создаст сильные условия для того, чтобы цены вновь пошли вверх. Также снижение объема реализации на внутренний рынок может сильно повлиять на разгонку цены", - отметил он.
"Сценарий резкого роста цен совсем отменять нельзя, такая вероятность есть, но она мала по отношению к другим возможным прогнозам", - заключил эксперт.