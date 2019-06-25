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РИА Новости

Лавров прокомментировал ситуацию со взносами в Совет Европы

Вчера, 13:01
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. РФ полностью выплатит взносы в Совет Европы, когда настанет окончательная ясность с восстановлением прав делегации РФ в ПАСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается вопроса об урегулировании задолженности перед Советом Европы – он будет урегулирован, как только будет окончательная ясность с восстановлением наших прав. Мы об этом говорили неоднократно – полное восстановление прав, и мы будем готовы выплатить те взносы, которые мы удерживали из-за неприемлемого, дискриминационного отношения к делегации Федерального Собрания РФ", - заявил Лавров на брифинге в Москве.
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Вчера, 11:13
Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не направила заявку на подтверждение своих полномочий. В конце июня 2017 года Россия заявила о приостановлении части выплаты своих взносов.
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