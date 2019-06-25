Власти Грузии провоцируют антироссийские настроения, считает Лавров

"Конечно, тому, как относятся к россиянам в Грузии, совсем не способствуют заявления президента этой страны Саломе Зурабишвили о том, что Россия враг и оккупант. Она провоцирует ультраэкстремистские, националистические, антироссийские настроения, которые проявляются в том, что мы видим на улицах", - сказал Лавров журналистам.