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РИА Новости

Власти Грузии провоцируют антироссийские настроения, считает Лавров

Вчера, 12:56
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастница акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 25 июня 2019
Участница акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 25 июня 2019
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Руководство Грузии провоцирует антироссийские и националистические настроения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, тому, как относятся к россиянам в Грузии, совсем не способствуют заявления президента этой страны Саломе Зурабишвили о том, что Россия враг и оккупант. Она провоцирует ультраэкстремистские, националистические, антироссийские настроения, которые проявляются в том, что мы видим на улицах", - сказал Лавров журналистам.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
21 июня, 20:51
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