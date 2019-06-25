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РИА Новости

Опубликовано видео задержания поляка, пытавшегося получить данные о С-300

Вчера, 12:56
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ФСБ распространила кадры задержания гражданина Польши Мариана Радзаевски, который пытался получить секретные сведения о зенитно-ракетном комплексе С-300.
Его задержали с поличным при попытке заключить сделку о передаче секретных компонентов ЗРК. Отмечается, что Радзаевски действовал в интересах организации, занимавшейся поставкой оружия для польской армии и спецслужб.
Мосгорсуд признал Радзаевски виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку касалось сведений, составляющих государственную тайну.
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ЗРК С-300ФСБ РФБезопасность
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