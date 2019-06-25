Патрушев назвал заявления об атаке на танкеры непрофессиональными

ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Свидетельства в пользу версии о торпедной атаке на танкеры в Оманском заливе непрофессиональны и некачественны, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"То, что нам изображают, - совершенно некачественная информация, нужно провести объективное расследование и не назначать кого-то виновным, а действительно понять, что произошло", - сказал он по итогам своих переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

По словам Патрушева, "те материалы, которые были предоставлены, не позволяют принять никаких решений".

Он отметил, что в случае торпедной атаки или работы подводных диверсантов их последствия были бы "совершенно другие".