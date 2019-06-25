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РИА Новости

Патрушев назвал заявления об атаке на танкеры непрофессиональными

Вчера, 12:55
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© Фото : пресс-служба ремьер-министра ИзраиляУчастники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
© Фото : пресс-служба ремьер-министра Израиля
ИЕРУСАЛИМ, 25 июн - РИА Новости. Свидетельства в пользу версии о торпедной атаке на танкеры в Оманском заливе непрофессиональны и некачественны, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"То, что нам изображают, - совершенно некачественная информация, нужно провести объективное расследование и не назначать кого-то виновным, а действительно понять, что произошло", - сказал он по итогам своих переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
По словам Патрушева, "те материалы, которые были предоставлены, не позволяют принять никаких решений".
Он отметил, что в случае торпедной атаки или работы подводных диверсантов их последствия были бы "совершенно другие".
Ранее сообщалось, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По одним данным, это была торпедная атака, по другим - на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
19 июня, 09:30
В Иране прокомментировали обвинения США в причастности к атаке на танкеры
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