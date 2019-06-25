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РИА Новости

Россия будет активно работать в комиссиях ПАСЕ, заявил Слуцкий

Вчера, 12:52
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© Фото : Council of Europe / Candice ImbertЗаседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe / Candice Imbert
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия будет активно работать в комиссиях Парламентской ассамблеи Совета Европы и взаимодействовать с коллегами при условии полного восстановления ее полномочий в ПАСЕ, заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Во вторник в начале заседания депутаты из Грузии и Украины заявили о намерении оспорить полномочия новой делегации по существенным и по процедурным основаниям. Предложение поддержало необходимое число парламентариев (30 депутатов из пяти различных делегаций).
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 12:48
Слуцкий надеется, что полномочия России в ПАСЕ подтвердят без санкций
"Конечно, работать будет не просто, но интересно... Я думаю, что уже в самое ближайшее время, если мы здесь остаемся, это будет ясно завтра вечером, мы внесем определенное предложение по докладам, которые действительно важны для сегодняшней Европы. Мы будем активно работать в комиссиях Парламентской ассамблеи, мы будем взаимодействовать с коллегами", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в ПАСЕ есть люди, с которыми можно общаться, можно работать. "Это необходимо: чем больше нас среди них - наших оппонентов, тем меньше их среди нас. Поэтому рассчитываем, что завтра полномочия будут окончательно подтверждены без каких-либо санкций и изъятий, и мы приступим к весьма и весьма тяжелой, надо говорить как есть, но уверен, эффективной работе на площадке Совета Европы и Парламентской ассамблеи ", - добавил депутат.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Возвращение России в ПАСЕЛеонид СлуцкийЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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