Россия будет активно работать в комиссиях ПАСЕ, заявил Слуцкий

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия будет активно работать в комиссиях Парламентской ассамблеи Совета Европы и взаимодействовать с коллегами при условии полного восстановления ее полномочий в ПАСЕ, заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Во вторник в начале заседания депутаты из Грузии и Украины заявили о намерении оспорить полномочия новой делегации по существенным и по процедурным основаниям. Предложение поддержало необходимое число парламентариев (30 депутатов из пяти различных делегаций).

"Конечно, работать будет не просто, но интересно... Я думаю, что уже в самое ближайшее время, если мы здесь остаемся, это будет ясно завтра вечером, мы внесем определенное предложение по докладам, которые действительно важны для сегодняшней Европы. Мы будем активно работать в комиссиях Парламентской ассамблеи, мы будем взаимодействовать с коллегами", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в ПАСЕ есть люди, с которыми можно общаться, можно работать. "Это необходимо: чем больше нас среди них - наших оппонентов, тем меньше их среди нас. Поэтому рассчитываем, что завтра полномочия будут окончательно подтверждены без каких-либо санкций и изъятий, и мы приступим к весьма и весьма тяжелой, надо говорить как есть, но уверен, эффективной работе на площадке Совета Европы и Парламентской ассамблеи ", - добавил депутат.