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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Приморец обвиняется в вербовке новых членов в запрещенную в России секту

Вчера, 12:51
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Житель Приморья арестован по обвинению в вербовке новых членов в запрещенную в России экстремистскую организацию "Свидетели Иеговы", сообщает региональное СУСК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому мужчине предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия, с 8 апреля по 5 июня 2018 года на территории Уссурийска 46-летний обвиняемый осуществлял действия по организации вербовки новых членов запрещенной экстремистской религиозной организации "Управленческий центр Свидетели Иеговы в России", - говорится в сообщении.
Мужчина арестован.
Преступление выявило пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.
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Религия и мировоззрениерелигия
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