Приморец обвиняется в вербовке новых членов в запрещенную в России секту

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Житель Приморья арестован по обвинению в вербовке новых членов в запрещенную в России экстремистскую организацию "Свидетели Иеговы", сообщает региональное СУСК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому мужчине предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия, с 8 апреля по 5 июня 2018 года на территории Уссурийска 46-летний обвиняемый осуществлял действия по организации вербовки новых членов запрещенной экстремистской религиозной организации "Управленческий центр Свидетели Иеговы в России", - говорится в сообщении.