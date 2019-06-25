Лавров рассказал о контактах Москвы с Вашингтоном по Ирану

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Контакты Москвы с Вашингтоном по Ирану и ситуации в Персидском заливе идут, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Контакты с Вашингтоном по Ирану и по другим проблемам региона, по ситуации в Персидском заливе, есть, в том числе в СБ ООН", - сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мальдивской Республики.
Он также напомнил, что в эти дни секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев находится в Израиле, где по предложению премьер-министра Израиля проходит трехсторонняя встреча с участием его коллег из США и Израиля, в ходе которой обсуждается в том числе Иран.