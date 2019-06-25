Лавров рассказал о контактах Москвы с Вашингтоном по Ирану

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом. 25 июня 2019

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Контакты Москвы с Вашингтоном по Ирану и ситуации в Персидском заливе идут, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Контакты с Вашингтоном по Ирану и по другим проблемам региона, по ситуации в Персидском заливе, есть, в том числе в СБ ООН", - сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мальдивской Республики.