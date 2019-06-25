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РИА Новости

Лавров рассказал о контактах Москвы с Вашингтоном по Ирану

Вчера, 12:51
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом. 25 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом. 25 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Контакты Москвы с Вашингтоном по Ирану и ситуации в Персидском заливе идут, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Контакты с Вашингтоном по Ирану и по другим проблемам региона, по ситуации в Персидском заливе, есть, в том числе в СБ ООН", - сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мальдивской Республики.
Он также напомнил, что в эти дни секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев находится в Израиле, где по предложению премьер-министра Израиля проходит трехсторонняя встреча с участием его коллег из США и Израиля, в ходе которой обсуждается в том числе Иран.
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Сергей ЛавровМИД РФСовет Безопасности ООНООНРоссияИранСШАВ мире
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