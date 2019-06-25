Лавров назвал резолюцию ПАСЕ по России позитивным шагом

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ является позитивным шагом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вчера ПАСЕ одобрила резолюцию, которую пытались заблокировать, прежде всего, делегаты от Великобритании и Украины - внесли в нее более 200 поправок, ни одна из которых не прошла, с целью сорвать одобрение этого документа и воспрепятствовать желанию большинства стран-членов Совета Европы вернуть Россию в качестве полноправного участника в ПАСЕ. Резолюция была принята, мы это считаем весьма и весьма позитивным шагом", - заявил Лавров на брифинге в Москве.
По его словам, "важно, что делегации, которые за эту резолюцию проголосовали, четко заявили, что права, которые возвращаются РФ, не могут быть оспорены".
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.