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РИА Новости

Лавров назвал резолюцию ПАСЕ по России позитивным шагом

Вчера, 12:51
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ является позитивным шагом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вчера ПАСЕ одобрила резолюцию, которую пытались заблокировать, прежде всего, делегаты от Великобритании и Украины - внесли в нее более 200 поправок, ни одна из которых не прошла, с целью сорвать одобрение этого документа и воспрепятствовать желанию большинства стран-членов Совета Европы вернуть Россию в качестве полноправного участника в ПАСЕ. Резолюция была принята, мы это считаем весьма и весьма позитивным шагом", - заявил Лавров на брифинге в Москве.
По его словам, "важно, что делегации, которые за эту резолюцию проголосовали, четко заявили, что права, которые возвращаются РФ, не могут быть оспорены".
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
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Возвращение России в ПАСЕСергей ЛавровМИД РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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