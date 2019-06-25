Лавров назвал резолюцию ПАСЕ по России позитивным шагом

"Вчера ПАСЕ одобрила резолюцию, которую пытались заблокировать, прежде всего, делегаты от Великобритании и Украины - внесли в нее более 200 поправок, ни одна из которых не прошла, с целью сорвать одобрение этого документа и воспрепятствовать желанию большинства стран-членов Совета Европы вернуть Россию в качестве полноправного участника в ПАСЕ. Резолюция была принята, мы это считаем весьма и весьма позитивным шагом", - заявил Лавров на брифинге в Москве.