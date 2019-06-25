Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T14:43Z
https://ria.ru/20190625/1555888498.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/143566/63/1435666362_0:0:2455:1382_1036x0_80_0_0_38f0d8c67bb050b2e721511812cfc70b.jpg
РИА Новости
Культура

Рассел Кроу объяснил, почему отказался сниматься во "Властелине колец"

Вчера, 14:43
2942
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк69-й Каннский фестиваль. День четвертый
69-й Каннский фестиваль. День четвертый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Обладатель премии "Оскар" австралийский актер Рассел Кроу рассказал радиоведущему Говарду Стерну, почему отказался от роли Арагорна в фильме Питера Джексона "Властелин колец: Братство кольца", сообщает сайт perthnow.com.au.
"Я не был уверен, что Питер Джексон действительно хотел бы видеть меня в фильме. Я думаю, что он был вынужден поговорить со мной, потому что в тот момент со мной хотели работать все", - рассказал Рассел Кроу.
Рассел Кроу отказался от одной из главных ролей - воина Арагорна, которую в конечном итоге отдали датско-американскому актеру Вигго Мортенсену. Кроу добавил, что не сожалеет об этом.
"Я интуитивно понимал, что Питер Джексон имел в виду кого-то другого – им оказался Вигго. Режиссеру позволено нанимать актеров, которых он хочет", - сказал Рассел Кроу.
Продюсеры фильма предлагали Расселу Кроу 10% от кассовых сборов за "Властелин колец". Если бы актер согласился сыграть Арагорна, его гонорар составил бы 100 миллионов долларов.
Актер Рассел Кроу на фотосессии своего фильма Славные парни
20 июня, 11:07
Рассел Кроу купил череп динозавра у Леонардо Ди Каприо за 35 тысяч долларов
1121000
КультураКино и сериалыНовости культурыВигго МортенсенРассел КроуПитер Джексон
Рекомендуем
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
РИА
Новости
Оскорбивший Скабееву украинский депутат закатил истерику в ПАСЕ
Оскорбивший Скабееву украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ
Телеведущая Ольга Скабеева в студии программы 60 минут
Брод назвал оскорбление Скабеевой украинским депутатом примером русофобии
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний
Лента
новостей
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Армянский депутат заявил об ошибке при подсчете голосов в ПАСЕ
Юбилейная фотография кратера Королева на Марсе
Жизнь могла зародиться на Марсе неожиданно рано, выяснили планетологи
Байкал
Иркутский суд оставил в силе решение о заводе по розливу байкальской воды
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В МИД рассказали о ситуации в ПАСЕ
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления о безопасности отдыха в Грузии
Народная артистка РСФСР Алла Покровская
Умерла народная артистка России Алла Покровская
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский
Разработчик рассказал о замене американских материалов для самолета МС-21
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
Лента новостейМолния