Рассел Кроу объяснил, почему отказался сниматься во "Властелине колец"

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Обладатель премии "Оскар" австралийский актер Рассел Кроу рассказал радиоведущему Говарду Стерну, почему отказался от роли Арагорна в фильме Питера Джексона "Властелин колец: Братство кольца", . Обладатель премии "Оскар" австралийский актер Рассел Кроу рассказал радиоведущему Говарду Стерну, почему отказался от роли Арагорна в фильме Питера Джексона "Властелин колец: Братство кольца", сообщает сайт perthnow.com.au.

"Я не был уверен, что Питер Джексон действительно хотел бы видеть меня в фильме. Я думаю, что он был вынужден поговорить со мной, потому что в тот момент со мной хотели работать все", - рассказал Рассел Кроу.

Рассел Кроу отказался от одной из главных ролей - воина Арагорна, которую в конечном итоге отдали датско-американскому актеру Вигго Мортенсену. Кроу добавил, что не сожалеет об этом.

"Я интуитивно понимал, что Питер Джексон имел в виду кого-то другого – им оказался Вигго. Режиссеру позволено нанимать актеров, которых он хочет", - сказал Рассел Кроу.