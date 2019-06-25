Слуцкий надеется, что полномочия России в ПАСЕ подтвердят без санкций

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

"Уверен, что у нас есть - это мой личный прогноз, но ждать осталось недолго - все основания завтра получить наши полномочия подтвержденными без каких-либо санкций, мы на это рассчитываем, мы на это надеемся, и тогда мы дальше будем полноформатно, полноценно, полнокровно принимать участие в работе Парламентской ассамблеи", - сказал Слуцкий в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.