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РИА Новости

Слуцкий надеется, что полномочия России в ПАСЕ подтвердят без санкций

Вчера, 12:48
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий надеется, что полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы будут подтверждены без каких-либо санкций.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
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"Уверен, что у нас есть - это мой личный прогноз, но ждать осталось недолго - все основания завтра получить наши полномочия подтвержденными без каких-либо санкций, мы на это рассчитываем, мы на это надеемся, и тогда мы дальше будем полноформатно, полноценно, полнокровно принимать участие в работе Парламентской ассамблеи", - сказал Слуцкий в интервью телеканалу "Россия 24".

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Возвращение России в ПАСЕЛеонид СлуцкийГосдума РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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