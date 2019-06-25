Онлайн-кошельки начали присоединяться к платежной системе "Мир"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Киви банк", входящий в одну группу с платежным сервисом Qiwi, начал выпускать карты системы "Мир" в рамках партнерских проектов, в будущем они будут доступны розничным клиентам, сообщается в совместном пресс-релизе.
"Киви банк", входящий в группу Qiwi, начал эмитировать карты "Мир" для B2B-проектов... В дальнейшем Qiwi планирует масштабировать проект и начать выпуск карт "Мир", привязанных к "Киви кошельку", - сказано в сообщении.
В платежной системе пока не раскрыли, планируется ли в ближайшее время подключение других онлайн-кошельков, но сообщили, что работают над развитием сотрудничества с такими компаниями.
"Платежная система "Мир" работает с партнерами из многих сфер, в том числе с электронными кошельками. Мы постоянно развиваем сотрудничество с различными компаниями для предоставления интересных и востребованных платежных продуктов и сервисов", - ответил "Мир" на запрос РИА Новости.
На сегодня в России выпущено более 60 миллионов карт "Мир", ее пользователем является каждый четвертый россиянин.
Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России. Оператором "Мира" является АО "Национальная система платежных карт" (НСПК), на 100% принадлежащее ЦБ.
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