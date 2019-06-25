Суббота станет самым холодным днем в Москве в июне

Девушки на Крымской набережной в Москве

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в ближайшую субботу понизится до плюс 16 градусов, и это будет самый холодный в столице день в июне, сказал РИА Новости заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"В грядущую субботу температура в Москве будет 16 градусов. Похоже, это будет самый холодный день начала лета", - сказал Цыганков.

Он также отметил, что сейчас грядущее похолодание определяют антициклон над Балтикой и циклон над Таймыром. "Они как "насос" подкачивают холодный воздух с севера в центральную часть России", - пояснил Цыганков.