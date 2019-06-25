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РИА Новости

Суббота станет самым холодным днем в Москве в июне

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушки на Крымской набережной в Москве
Девушки на Крымской набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в ближайшую субботу понизится до плюс 16 градусов, и это будет самый холодный в столице день в июне, сказал РИА Новости заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"В грядущую субботу температура в Москве будет 16 градусов. Похоже, это будет самый холодный день начала лета", - сказал Цыганков.
Он также отметил, что сейчас грядущее похолодание определяют антициклон над Балтикой и циклон над Таймыром. "Они как "насос" подкачивают холодный воздух с севера в центральную часть России", - пояснил Цыганков.
На предыдущей неделе в Москве установилась 30-градусная жара. Синоптики объявляли "оранжевый" уровень погодной опасности в столице.
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