Делегация Украины хочет отозвать приглашение Ягланда на форум в Канаде

КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы считает нецелесообразным участие генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда в конференции в поддержку Киева, которая пройдет в Канаде в июле, заявила во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.