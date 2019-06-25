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РИА Новости

Делегация Украины хочет отозвать приглашение Ягланда на форум в Канаде

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Архивное фото
КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы считает нецелесообразным участие генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда в конференции в поддержку Киева, которая пройдет в Канаде в июле, заявила во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
"Мы сегодня (во вторник – ред.) обращаемся с письмом к украинскому правительству с просьбой отозвать приглашение генсека Ягланда принимать участие в большой конференции в Канаде в поддержку Украины, которая пройдет в начале июля", - сказала Геращенко в эфире телеканала "Прямой".
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018
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