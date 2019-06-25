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РИА Новости

Летний турсезон в Грузии не состоится, есть надежда на зимний, считает РСТ

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / Бесик ПипияСело Сиони в Грузии
Село Сиони в Грузии
© РИА Новости / Бесик Пипия
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Летний туристический сезон в Грузии для россиян не состоится, о каких-то изменениях ситуации можно говорить, возможно, применительно к зимнему сезону, такое мнение высказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ростуризме рассказали, что по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
"Это определяет президент, прогнозы строить здесь сложно, но можно сказать одно: сезон этого года не состоится для российских туристов по направлению Грузии. Если что-то изменится, ну, зимний сезон, тогда о нем можно говорить. Летний не состоится", - сказал Барзыкин.
Он добавил Барзыкин, что непосредственно от запрета воздушных перевозок в большей степени пострадает грузинская сторона. "Для Грузии это большой поток, для общего российского рынка - небольшой", - оценил он.
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Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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