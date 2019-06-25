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РИА Новости

Патрушев: сбитый беспилотник США находился в воздушном пространстве Ирана

Вчера, 12:44
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© REUTERS / Tasnim News AgencyОбломки американского беспилотника в Тегеране. 21 июня 2019
Обломки американского беспилотника в Тегеране. 21 июня 2019
© REUTERS / Tasnim News Agency
Обломки американского беспилотника в Тегеране. 21 июня 2019
ИЕРУСАЛИМ, 25 июн – РИА Новости. Сбитый ранее Ираном беспилотник США, по информации Минобороны РФ, находился в воздушном пространстве Ирана, заявил во вторник журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"У меня есть информация Министерства обороны РФ, этот беспилотник находился в воздушном пространстве Ирана", - сказал Патрушев по итогам своих переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
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"Каких-то других доказательств мы не получали", - добавил он.
Патрушев отметил, что не обсуждал эту тему с партнерами из Ирана.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга. Трамп заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, однако СМИ сообщили о проведении киберкомандованием США атаки на компьютерные сети управления пусками ракет.
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