Мальдивы откроют посольство в России

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство Мальдив издало указ об открытии в Москве посольства страны, заявил глава мальдивского МИД Абдулла Шахид.
"Наше правительство издало указ о том, что в Москве будет открыто посольство Мальдивской Республики. Это позволит нам теснее работать, теснее сопрягать наши усилия по вопросам, которые имеют интерес", - сказал он по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В настоящее время интересы Мальдивской Республики в России представляет посольство Шри-Ланки в Москве.