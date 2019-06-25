Мальдивы откроют посольство в России

"Наше правительство издало указ о том, что в Москве будет открыто посольство Мальдивской Республики. Это позволит нам теснее работать, теснее сопрягать наши усилия по вопросам, которые имеют интерес", - сказал он по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.