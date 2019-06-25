Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T12:45Z
https://ria.ru/20190625/1555888189.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Мальдивы откроют посольство в России

Вчера, 12:45
284
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство Мальдив издало указ об открытии в Москве посольства страны, заявил глава мальдивского МИД Абдулла Шахид.
"Наше правительство издало указ о том, что в Москве будет открыто посольство Мальдивской Республики. Это позволит нам теснее работать, теснее сопрягать наши усилия по вопросам, которые имеют интерес", - сказал он по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид во время встречи в Москве. 25 июня 2019
Вчера, 11:52
Глава МИД Мальдив оценил знание Лавровым сингальского языка
В настоящее время интересы Мальдивской Республики в России представляет посольство Шри-Ланки в Москве.
1201002
Обсудить 0
МальдивыРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид во время встречи в Москве. 25 июня 2019
Глава МИД Мальдив оценил знание Лавровым сингальского языка
РИА
Новости
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
Делегация Украины хочет отозвать приглашение Ягланда на форум в Канаде
Село Сиони в Грузии
Летний турсезон в Грузии не состоится, есть надежда на зимний, считает РСТ
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий надеется, что полномочия России в ПАСЕ подтвердят без санкций
Лента
новостей
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Саммит G20 станет саммитом двусторонних встреч, заявил Орешкин
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой считает ограничения для журналистов в ПАСЕ временными
Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
Обломки американского беспилотника в Тегеране. 21 июня 2019
Патрушев: сбитый беспилотник США находился в воздушном пространстве Ирана
Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ «Фаворит» в действии
Осужденный за шпионаж гражданин Польши хотел получить данные о С-300
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Россия будет активно работать в комиссиях ПАСЕ, заявил Слуцкий
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ отклонила предложение Украины перенести обсуждение по делегации России
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Глава МИД Германии приветствовал участие делегации России в ПАСЕ
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В МИД рассказали о ситуации в ПАСЕ
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Участница акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 25 июня 2019
Власти Грузии провоцируют антироссийские настроения, считает Лавров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
Лента новостейМолния