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РИА Новости

Толстой считает ограничения для журналистов в ПАСЕ временными

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Введенные ограничения для журналистов в ПАСЕ носят временный характер, чтобы избежать провокаций, заявил во вторник глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.
Корреспондент телеканала "Россия-24" рассказала депутату о новых правилах работы для журналистов в ПАСЕ, которые начали действовать с июньской сессии. По ее словам, им отвели ограниченное пространство в лобби Парламентской ассамблеи - "буквально полметра на полметра загон" и выходить за эту территорию с микрофоном и камерой они не могу.
"Конечно, не должно быть никаких ограничений. Мы готовы общаться со всеми. И в том числе мы сегодня общались с нашими коллегами из Грузии, и с украинскими журналистами, и будем и дальше абсолютно открыты к диалогу. Что касается этих ограничений, я надеюсь, они носят временный характер и связаны с опасениями руководства Парламентской ассамблеи, чтобы у нее не было какой-то провокации в адрес граждан России, как это произошло недавно в Грузии. Мы считаем, что это ограничение временное и оно ненадолго", - сказал Толстой.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
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