Толстой считает ограничения для журналистов в ПАСЕ временными

"Конечно, не должно быть никаких ограничений. Мы готовы общаться со всеми. И в том числе мы сегодня общались с нашими коллегами из Грузии, и с украинскими журналистами, и будем и дальше абсолютно открыты к диалогу. Что касается этих ограничений, я надеюсь, они носят временный характер и связаны с опасениями руководства Парламентской ассамблеи, чтобы у нее не было какой-то провокации в адрес граждан России, как это произошло недавно в Грузии. Мы считаем, что это ограничение временное и оно ненадолго", - сказал Толстой.