Толстой считает ограничения для журналистов в ПАСЕ временными

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Введенные ограничения для журналистов в ПАСЕ носят временный характер, чтобы избежать провокаций, заявил во вторник глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.
Корреспондент телеканала "Россия-24" рассказала депутату о новых правилах работы для журналистов в ПАСЕ, которые начали действовать с июньской сессии. По ее словам, им отвели ограниченное пространство в лобби Парламентской ассамблеи - "буквально полметра на полметра загон" и выходить за эту территорию с микрофоном и камерой они не могу.
"Конечно, не должно быть никаких ограничений. Мы готовы общаться со всеми. И в том числе мы сегодня общались с нашими коллегами из Грузии, и с украинскими журналистами, и будем и дальше абсолютно открыты к диалогу. Что касается этих ограничений, я надеюсь, они носят временный характер и связаны с опасениями руководства Парламентской ассамблеи, чтобы у нее не было какой-то провокации в адрес граждан России, как это произошло недавно в Грузии. Мы считаем, что это ограничение временное и оно ненадолго", - сказал Толстой.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.