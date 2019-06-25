Сухогруз сняли с мели в районе порта Кавказ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сухогруз с углем, севший на мель после выхода из порта Кавказ, снят при помощи буксира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Теплоход "Сиберин-1", судовладельцем которого является "Сталь флот", сел на мель при отходе от причала 24 порта Кавказ. Пострадавших и утечек нефтепродуктов, препятствий для судоходства не было.

"Подогнали буксир, сняли с мели", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.