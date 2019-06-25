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РИА Новости

Сухогруз сняли с мели в районе порта Кавказ

Вчера, 12:43
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сухогруз с углем, севший на мель после выхода из порта Кавказ, снят при помощи буксира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Теплоход "Сиберин-1", судовладельцем которого является "Сталь флот", сел на мель при отходе от причала 24 порта Кавказ. Пострадавших и утечек нефтепродуктов, препятствий для судоходства не было.
24 июня, 11:44
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"Подогнали буксир, сняли с мели", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Порт Кавказ расположен на северо-восточном побережье Черного моря, на восточной стороне Керченского пролива, основан в 1953 году.
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