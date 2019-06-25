Генпрокуратура рассказала о проблемах в надзоре за выловом редких животных

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Неизвестна судьба около 4 тысяч краснокнижных животных, которые были выловлены в российских водах в 2016-2018 годах для передвижных выставок и дельфинариев, заявил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.

"Проверка показала, что Росрыбнадзором в 2016-2018 годах не был обеспечен контроль в области охраны морских и пресноводных животных. В частности, служба не располагает данными о судьбе вывезенных животных в составе передвижных выставок, дельфинариев, зоокомплексов, добыче около 4 тысяч особей краснокнижных водных биологических ресурсов", - сказал Паламарчук в ходе межведомственного совещания "О состоянии законности и дополнительных мерах по обеспечению правопорядка в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов".

"Территориальные воды России благоприятны для морских млекопитающих, однако пресечение их незаконной добычи ведётся по остаточному принципу. Более того, с разрешения Росрыболовства под видом добычи таких животных для культурных и научных целей фактически ведётся промышленный промысел. Впоследствии особи попросту вывозятся из страны", - добавил он.

По его словам, в мае по материалам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по факту вывоза китообразных за пределы страны в период 2010-2013 годов. Он также напомнил о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.