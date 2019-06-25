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РИА Новости

Генпрокуратура рассказала о проблемах в надзоре за выловом редких животных

Вчера, 12:43
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Неизвестна судьба около 4 тысяч краснокнижных животных, которые были выловлены в российских водах в 2016-2018 годах для передвижных выставок и дельфинариев, заявил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
"Проверка показала, что Росрыбнадзором в 2016-2018 годах не был обеспечен контроль в области охраны морских и пресноводных животных. В частности, служба не располагает данными о судьбе вывезенных животных в составе передвижных выставок, дельфинариев, зоокомплексов, добыче около 4 тысяч особей краснокнижных водных биологических ресурсов", - сказал Паламарчук в ходе межведомственного совещания "О состоянии законности и дополнительных мерах по обеспечению правопорядка в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов".
"Территориальные воды России благоприятны для морских млекопитающих, однако пресечение их незаконной добычи ведётся по остаточному принципу. Более того, с разрешения Росрыболовства под видом добычи таких животных для культурных и научных целей фактически ведётся промышленный промысел. Впоследствии особи попросту вывозятся из страны", - добавил он.
По его словам, в мае по материалам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по факту вывоза китообразных за пределы страны в период 2010-2013 годов. Он также напомнил о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.
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Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров. Суд на Сахалине ранее признал незаконными вылов животных и приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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Анатолий ПаламарчукГенпрокуратура РоссииЗемля - РИА НаукаПроисшествия
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