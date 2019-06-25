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РИА Новости
Культура

Дэнни Бойл рассказал о телевизионном приквеле "Пляжа" с Леонардо Ди Каприо

Вчера, 12:45
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© Figment Films (2000)Кадр из фильма "Пляж"
Кадр из фильма Пляж
© Figment Films (2000)
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Британский кинорежиссер Дэнни Бойл поделился подробностями нового сериала, основанного на его фильме "Пляж", сообщает The Independent.
"Пляж" может вернуться 20 лет спустя. Сценарист и продюсер Эми Сейметц взяла за основу фильм для того чтобы сделать телешоу", - сказал Дэнни Бойл.
Режиссер объяснил, что проектом руководила Эми Сейметц, которая работала над сериалом Стивена Содерберга "Опыт подружки" (2009 год).
"Когда я прочитал первые два сценария, то был заинтригован", - поделился Дэнни Бойл.
Дэнни Бойл снял фильм "Пляж" в 2000 году. В картине, основанной на романе писателя Алекса Граленда, главные роли исполнили актеры Леонардо Ди Каприо и Тильда Суинтон.
Дата выхода сериала пока неизвестна.
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КультураКино и сериалыНовости культурыТильда СуинтонЛеонардо Ди КаприоДэнни Бойл
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