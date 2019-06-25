Совет Россия-НАТО может пройти на следующей неделе, заявил Столтенберг

"Мы планируем на следующей неделе провести заседание Совета Россия-НАТО, чтобы вновь поднять этот вопрос. Мы призываем Россию встать на ответственный путь. Но, к сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена это сделать", - сказал он.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.