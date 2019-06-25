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РИА Новости
Культура

В МХАТ попросили вернуть Дорониной возможность влиять на политику театра

Вчера, 12:39
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина во время сбора труппы
Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина во время сбора труппы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Несколько актёров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Татьяне Дорониной, которая в данный момент занимает почетную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику, видеообращение они опубликовали на YouTube.
В начале декабря 2018 года новым руководителем Московского художественного академического театра имени Горького был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Предыдущий руководитель театра, народная артистка СССР Доронина назначена на специально введенную должность президента театра.
Эдуард Бояков
13 марта, 14:06
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На видео несколько человек стоят на ступенях перед театром, актриса театра МХАТ имени Горького Лидия Матасова зачитывает обращение.
"Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам. Спасите народную артистку СССР Доронину и МХАТ имени Горького, театр с великой историей. В нарушение приказа Минкультуры президент театра Доронина лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику театра. МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку… Классический репертуар замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению русского национального театра и, как следствие, русского языка", - говорится в обращении.
Артисты и зрители попросили президента лично вмешаться в ситуацию. "Верните Дорониной МХАТ и МХАТу - Доронину", — подчеркнули они.
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