В МХАТ попросили вернуть Дорониной возможность влиять на политику театра

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Несколько актёров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Татьяне Дорониной, которая в данный момент занимает почетную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику, видеообращение они опубликовали на YouTube.
В начале декабря 2018 года новым руководителем Московского художественного академического театра имени Горького был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Предыдущий руководитель театра, народная артистка СССР Доронина назначена на специально введенную должность президента театра.
На видео несколько человек стоят на ступенях перед театром, актриса театра МХАТ имени Горького Лидия Матасова зачитывает обращение.
"Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам. Спасите народную артистку СССР Доронину и МХАТ имени Горького, театр с великой историей. В нарушение приказа Минкультуры президент театра Доронина лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику театра. МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку… Классический репертуар замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению русского национального театра и, как следствие, русского языка", - говорится в обращении.
Артисты и зрители попросили президента лично вмешаться в ситуацию. "Верните Дорониной МХАТ и МХАТу - Доронину", — подчеркнули они.
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