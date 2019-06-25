В МХАТ попросили вернуть Дорониной возможность влиять на политику театра

"Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам. Спасите народную артистку СССР Доронину и МХАТ имени Горького, театр с великой историей. В нарушение приказа Минкультуры президент театра Доронина лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику театра. МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку… Классический репертуар замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению русского национального театра и, как следствие, русского языка", - говорится в обращении.