Осужденный за шпионаж гражданин Польши хотел получить данные о С-300

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Признанный Мосгорсудом виновным в шпионаже гражданин Польши Мариан Радзаевски пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Мосгорсуд назначил 14 лет колонии гражданину Польши Мариану Радзаевски по обвинению в шпионаже. По сообщению ФСБ РФ, установлено, что Радзаевски умышленно пытался вывезти из РФ в Польшу продукцию военного назначения, содержащую сведения, составляющие гостайну.

"Иностранец изыскивал возможность заполучения секретных комплектующих зенитно-ракетного комплекса "С-300" с целью их последующего незаконного вывоза в Республику Польша. При попытке совершения сделки Радзаевски был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.