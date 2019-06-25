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РИА Новости

Осужденный за шпионаж гражданин Польши хотел получить данные о С-300

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Андрей СтанавовЗенитно-ракетная система С-300 ПМУ «Фаворит» в действии
Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ «Фаворит» в действии
© РИА Новости / Андрей Станавов
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Признанный Мосгорсудом виновным в шпионаже гражданин Польши Мариан Радзаевски пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Мосгорсуд назначил 14 лет колонии гражданину Польши Мариану Радзаевски по обвинению в шпионаже. По сообщению ФСБ РФ, установлено, что Радзаевски умышленно пытался вывезти из РФ в Польшу продукцию военного назначения, содержащую сведения, составляющие гостайну.
Таллин. Эстония
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"Иностранец изыскивал возможность заполучения секретных комплектующих зенитно-ракетного комплекса "С-300" с целью их последующего незаконного вывоза в Республику Польша. При попытке совершения сделки Радзаевски был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе следствия было подтверждено, что Радзаевски действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб.
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