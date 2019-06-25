МИД РФ призвал к тщательному расследованию инцидента в Оманском заливе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом. 25 июня 2019

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом. 25 июня 2019

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Доказательств того, что Иран причастен к нападению на танкеры в Оманском заливе, нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы категорически против того, чтобы бездоказательно возлагать вину на кого бы то ни было, мы за то, чтобы были проведены самые тщательные расследования всех обвинений по поводу нападения на танкеры, которые случились и в мае, и в этом месяце", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Мальдив.

Фотографии и видеозаписи, опубликованные США по поводу инцидента с танкерами в Оманском заливе, Лавров назвал "мутными", отметив, что эти записи не воспринимаются как "безоговорочное доказательство не только в Европе и России, но и в самих США" со стороны экспертов.