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РИА Новости

На Урале объявили в федеральный розыск руководителя финансовой пирамиды

Вчера, 12:33
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Полиция в Свердловской области объявила в федеральный розыск руководителя кредитно-потребительского кооператива "Финансовые активы" Ришата Батыршина, который подозревается в мошенничестве, сообщил журналистам во вторник глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
"Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области объявили в федеральный розыск руководителя кредитно-потребительского кооператива "Финансовые активы" Ришата Батыршина, 1982 года рождения, уроженца города Учалы Республики Башкортостан, который подозревается в мошенничестве. Он привлекал в свою фирму денежные средства пожилых жителей Екатеринбурга и Челябинской области под 37-180% годовых. Процент зависел от размера вклада. В дальнейшем людей обманул и скрылся", - сказал руководитель пресс-службы полицейского главка.
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По его данным, офисы кооператива располагались в Екатеринбурге на улице Белинского, 83 и Вайнера, 21, а также в Магнитогорске - на проспекте Ленина, 135. Чтобы заманить в свои сети будущих жертв, мужчина проводил рекламную кампанию в бесплатных газетах и общественном транспорте.
Как отметил полковник Горелых, по многочисленным фактам противоправной деятельности Батыршина полиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Всех, кто пострадал от действий злоумышленника или знает о месте его возможного нахождения, ГУ МВД России по Свердловской области просит обратиться в дежурную часть отдела полиции №6 УМВД России по Екатеринбургу.
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