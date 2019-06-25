Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T12:33Z
https://ria.ru/20190625/1555887568.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152857/08/1528570811_0:87:3072:1815_1036x0_80_0_0_d4e31fc5689b397be13945a7a6704a1e.jpg
РИА Новости

Россия вернется в ПАСЕ только на равных, заявил Слуцкий

Вчера, 12:33
623
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что Россия полноформатно вернется в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) только на равных, в случае санкций РФ откажется от участия.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
"Теперь на повестке подготовка доклада в срочном порядке. Принято решение о его рассмотрении в среду после обеда. От содержания новой резолюции зависит наша дальнейшая деятельность в ПАСЕ. Полноформатно мы вернёмся только на равных, если попытаются применить хоть малейшие санкции - встаём и уходим", - написал он в своем Telegram-канале.
"К резолюции были выдвинуты 222 поправки, из которых по существу не прошла ни одна. Ассамблея при этом закончила работать за полночь. Это своего рода рекорд, такого Страсбург не помнит", - отметил Слуцкий.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко
Вчера, 12:28
Украинская делегация в ПАСЕ не вернется до среды, заявила Геращенко
2140003
Обсудить 0
Возвращение России в ПАСЕЛеонид СлуцкийГосдума РФЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко
Украинская делегация в ПАСЕ не вернется до среды, заявила Геращенко
РИА
Новости
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Возвращение России в ПАСЕ может быть шагом к отмене санкций, считают в Раде
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
Делегация Украины хочет отозвать приглашение Ягланда на форум в Канаде
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний
Лента
новостей
Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ «Фаворит» в действии
Осужденный за шпионаж гражданин Польши хотел получить данные о С-300
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Президент Эстонии назвала резолюцию по возвращению России в ПАСЕ позором
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой считает ограничения для журналистов в ПАСЕ временными
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий надеется, что полномочия России в ПАСЕ подтвердят без санкций
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала украинские поправки к резолюции ПАСЕ
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ отклонила предложение Украины перенести обсуждение по делегации России
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Киев хочет ограничить права российской делегации в ПАСЕ
Госсекретарь США Майк Помпео
Индия намерена донести до Помпео, что не откажется от покупки С-400
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
В среду ПАСЕ рассмотрит вопрос по полномочиям новой российской делегации
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом. 25 июня 2019
МИД РФ призвал к тщательному расследованию инцидента в Оманском заливе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
03:58Глава департамента Минвостокразвития пригласил деловые круги из США на ВЭФ
03:56В Никарагуа задержали четверых подозреваемых в связях с ИГ*
03:53Эксперт рассказал о повышении темпов роста продаж мороженого из-за жары
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
Лента новостейМолния