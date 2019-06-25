Россия вернется в ПАСЕ только на равных, заявил Слуцкий

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что Россия полноформатно вернется в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) только на равных, в случае санкций РФ откажется от участия.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

"Теперь на повестке подготовка доклада в срочном порядке. Принято решение о его рассмотрении в среду после обеда. От содержания новой резолюции зависит наша дальнейшая деятельность в ПАСЕ. Полноформатно мы вернёмся только на равных, если попытаются применить хоть малейшие санкции - встаём и уходим", - написал он в своем Telegram-канале.

"К резолюции были выдвинуты 222 поправки, из которых по существу не прошла ни одна. Ассамблея при этом закончила работать за полночь. Это своего рода рекорд, такого Страсбург не помнит", - отметил Слуцкий.