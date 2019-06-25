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РИА Новости

Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний

Вчера, 12:27
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© Фото : Council of Europe/ Ellen WuibauxЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Ellen Wuibaux
СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Украинские депутаты покинули зал ПАСЕ в одиночестве, хотя призвали сделать это всех, кто их поддерживает, сообщил РИА Новости член делегации РФ Леонид Калашников.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Дискуссия по докладу о полномочиях состоится в среду во второй половине дня.
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Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Она отметила, что "мы не вернемся в этот зал до рассмотрения вопроса челенджа (обсуждения полномочий российской делегации в ПАСЕ)".
"Они покинули, да", - сказал Калашников, отвечая на уточняющий вопрос о решении делегации Украины.
"Встали только украинцы, они призвали всех, кто за них там, кто их поддерживает, а ушли только украинцы", - добавил он.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
19337633116
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Возвращение России в ПАСЕПриостановка участия России в работе ПАСЕЛеонид КалашниковИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
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