Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Украинские депутаты покинули зал ПАСЕ в одиночестве, хотя призвали сделать это всех, кто их поддерживает, сообщил РИА Новости член делегации РФ Леонид Калашников.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Дискуссия по докладу о полномочиях состоится в среду во второй половине дня.

Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Она отметила, что "мы не вернемся в этот зал до рассмотрения вопроса челенджа (обсуждения полномочий российской делегации в ПАСЕ)".

"Они покинули, да", - сказал Калашников, отвечая на уточняющий вопрос о решении делегации Украины.

"Встали только украинцы, они призвали всех, кто за них там, кто их поддерживает, а ушли только украинцы", - добавил он.