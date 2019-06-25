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РИА Новости

Потерпевшая по делу об отравлении газировкой рассказала о случившемся

Вчера, 12:27
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Одна из потерпевших по делу об отравлении газировкой в Москве Людмила Чижова рассказала подробности произошедшего.
По словам Чижовой, 7 июня она гуляла с друзьями по Чистопрудному бульвару, когда к ним подошел неизвестный "в кепке, в очках, с длинной бородкой". Он представился и присоединился к компании, а через некоторое время предложил новым знакомым газировку.

"Единственное, что я помню, как он предлагает попить "Фанты". Я делаю глоток и просыпаюсь в реанимации 10-го числа. Все это время пролежала в коме", — добавила пострадавшая.

Уже после выписки Чижовой пришлось снова лечь в больницу, поскольку у нее обнаружили осложнения, затронувшие легкие.

"Я была на аппарате искусственного дыхания, кашляла с кровью", — рассказала она в интервью "360".

Сегодня в Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице. В квартире мужчины прошел обыск, найдены свертки с белым порошком и вещи потерпевших.
Накануне СМИ сообщили, что в центре столицы неизвестные предлагают людям отравленную газировку, после чего грабят их. Инциденты зафиксированы в скверах около Чистых прудов, парке "Горка" и на Хохловской площади. Речь шла о 20 пострадавших.
Сотрудники полиции
19 июня, 16:42
В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна по прохожим
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Популярные комментарии
Поразительная беспечность у многих наших современников...
25 июня, 13:11
Не лайкаю либерастов
3100100
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В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
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