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РИА Новости
Культура

В Эрмитаже 26 июня откроют выставку экспонатов из собрания графа Строганова

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на Зимний дворец и Дворцовую площадь
Вид на Зимний дворец и Дворцовую площадь
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В Николаевском зале Зимнего дворца в среду откроется для посетителей экспозиция под названием "Забытый русский меценат. Собрание графа Павла Сергеевича Строганова", говорится в сообщении банка ВТБ, который является генеральным спонсором выставки.
Посетители увидят более 140 экспонатов, среди которых будут представлены картины, скульптуры, фотографии, акварели, книги.
Собрание относится ко второй половине XIX века. Коллекция графа включает уникальные образцы русской и европейской живописи (в том числе итальянского Возрождения), скульптуры и прикладного искусства, китайской керамики. Многие предметы собрания графа Павла Строганова стали частью коллекций крупнейших музеев мира. Для текущей выставки экспонаты предоставили, например, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Тамбовская областная картинная галерея и ряд других музеев.
"Павел Строганов продолжал родовую традицию коллекционирования, начатую его отцом — меценатом Сергеем Строгановым. Пополняя фамильную коллекцию предметов искусства и покровительствуя великим русским художникам, он внес неоценимый вклад в развитие русской изобразительной школы и сохранение мирового культурного наследия. Мы рады принять участие в организации данной экспозиции и познакомить современного зрителя с этим уникальным собранием", — сообщил РИА Новости старший вице-президент банка ВТБ Юрий Левченко.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
24 июня, 07:41
Экспонаты из собрания Эрмитажа и галереи Уффици покажут на ВЭФ-2019
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