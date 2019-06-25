В Эрмитаже 26 июня откроют выставку экспонатов из собрания графа Строганова

Вид на Зимний дворец и Дворцовую площадь

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В Николаевском зале Зимнего дворца в среду откроется для посетителей экспозиция под названием "Забытый русский меценат. Собрание графа Павла Сергеевича Строганова", говорится в сообщении банка ВТБ, который является генеральным спонсором выставки.

Посетители увидят более 140 экспонатов, среди которых будут представлены картины, скульптуры, фотографии, акварели, книги.

Собрание относится ко второй половине XIX века. Коллекция графа включает уникальные образцы русской и европейской живописи (в том числе итальянского Возрождения), скульптуры и прикладного искусства, китайской керамики. Многие предметы собрания графа Павла Строганова стали частью коллекций крупнейших музеев мира. Для текущей выставки экспонаты предоставили, например, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Тамбовская областная картинная галерея и ряд других музеев.