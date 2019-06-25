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РИА Новости

Индия намерена донести до Помпео, что не откажется от покупки С-400

Вчера, 12:23
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн - РИА Новости. Руководство Индии намерено "четко донести" до госсекретаря США Майка Помпео, что Нью-Дели не намерен отказываться от реализации сделки по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" и прекращать оборонное сотрудничество с Москвой, сообщил журналистам дипломатический источник в Нью-дели.
Согласно этим данным, в ходе трехдневного визита в Индию главы американской дипломатии представители Нью-Дели постараются убедить Вашингтон не вводить санкции против их страны в рамках закона CAATSA. "У нас давняя история военного сотрудничества с Россией, и мы не можем от него отказаться. Мы намерены четко донести эту идею до американской стороны", - заявил представитель ведомства.
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Вместе с тем, он сообщил, что в повестку предстоящих дискуссий могут войти "любые вопросы", и какой-либо жесткой программы переговоров на сегодняшний день нет.
Реализация Индией оборонных сделок с РФ неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России. Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров. Руководство Индии, со своей стороны, неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.
Ожидается, что Помпео прибудет в Индию с официальным визитом во вторник вечером, это станет первым контактом высокого уровня между двумя странами после завершения всеобщих парламентских выборов в южноазиатской стране. В программе его поездки числятся встречи с первыми лицами Индии, в том числе с премьер-министром Нарендрой Моди и новым главой МИД Субраманиамом Джайшанкаром.
Визит Помпео в Индию пройдет за несколько дней до саммита G20 в японской Осаке, где среди прочих глав государств будут присутствовать президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Как отмечали ранее ряд индийских СМИ, итогом трехдневной поездки главы дипведомства США в Индию должна стать "подготовка почвы" для встречи американского и индийского лидеров на полях саммита "большой двадцатки" в Стране восходящего солнца.
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Майк ПомпеоС-400 «Триумф»РоссияИндияСШАВ мире
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