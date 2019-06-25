Клиентам Сбербанка и ВТБ не приходят смс от "Билайна"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Клиентам Сбербанка и ВТБ не приходят смс-сообщения от "Билайна" для подтверждения входа в онлайн-систему и совершения платежей, сообщили РИА Новости в колл-центрах кредитных организаций.

В пресс-службе "Билайна" пояснили, что в результате перенастройки оборудования временно части абонентов смс доходили не в полном объёме.

"К сожалению, в настоящий момент по независящим от банка причинам увеличены сроки доставки смс-сообщений для входа в систему. Работоспособность сервиса будет восстановлена в ближайшее время, после восстановления сервиса вы получите смс с ранее запрошенными кодами. После этого вам будет необходимо повторно войти в систему и запросить новый код. Приносим извинения от лица банка за предоставленные неудобства", - сообщили в колл-центре ВТБ.

При этом в банке указали, что сейчас есть временные ограничения по доставке 3D Secure смс и для входа в "ВТБ Онлайн".

В пресс-службе ВТБ также пояснили РИА Новости, что на стороне банка все системы функционируют в штатном режиме. "Данная проблема связана с работой оператора связи (Билайн). На стороне банка все системы функционируют в штатном режиме", - сообщили в банке.