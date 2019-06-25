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РИА Новости

Клиентам Сбербанка и ВТБ не приходят смс от "Билайна"

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДевушка у банкомата Сбербанка
Девушка у банкомата Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Девушка у банкомата Сбербанка
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Клиентам Сбербанка и ВТБ не приходят смс-сообщения от "Билайна" для подтверждения входа в онлайн-систему и совершения платежей, сообщили РИА Новости в колл-центрах кредитных организаций.
В пресс-службе "Билайна" пояснили, что в результате перенастройки оборудования временно части абонентов смс доходили не в полном объёме.
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"К сожалению, в настоящий момент по независящим от банка причинам увеличены сроки доставки смс-сообщений для входа в систему. Работоспособность сервиса будет восстановлена в ближайшее время, после восстановления сервиса вы получите смс с ранее запрошенными кодами. После этого вам будет необходимо повторно войти в систему и запросить новый код. Приносим извинения от лица банка за предоставленные неудобства", - сообщили в колл-центре ВТБ.
При этом в банке указали, что сейчас есть временные ограничения по доставке 3D Secure смс и для входа в "ВТБ Онлайн".
В пресс-службе ВТБ также пояснили РИА Новости, что на стороне банка все системы функционируют в штатном режиме. "Данная проблема связана с работой оператора связи (Билайн). На стороне банка все системы функционируют в штатном режиме", - сообщили в банке.
Вместе с тем, в колл-центре Сбербанка корреспонденту РИА Новости сообщили, что проблема с доставкой смс действительно существует, но системы банка работают штатно, а сбой произошел у "Билайна".
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