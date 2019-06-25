Возвращение России в ПАСЕ может быть шагом к отмене санкций, считают в Раде

КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Принятая резолюция ПАСЕ по России может стать первым шагом к отмене санкций против РФ, это стало возможным, в частности, из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский не общался с делегацией страны в ассамблее, считает лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

"Не было никаких встреч с Владимиром Зеленским перед этим событием, не было достаточной коммуникации относительного этого события, и вот результат. И это очень опасно, потому что именно с таких решений начинается отмена санкций", - сказал Герасимов в эфире телеканала "Прямой" во вторник.