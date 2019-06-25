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РИА Новости

Возвращение России в ПАСЕ может быть шагом к отмене санкций, считают в Раде

Вчера, 12:16
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© Фото : Council of Europe/ Klara BeckЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Klara Beck
КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Принятая резолюция ПАСЕ по России может стать первым шагом к отмене санкций против РФ, это стало возможным, в частности, из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский не общался с делегацией страны в ассамблее, считает лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
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"Не было никаких встреч с Владимиром Зеленским перед этим событием, не было достаточной коммуникации относительного этого события, и вот результат. И это очень опасно, потому что именно с таких решений начинается отмена санкций", - сказал Герасимов в эфире телеканала "Прямой" во вторник.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
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