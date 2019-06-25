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РИА Новости

Президент Эстонии назвала резолюцию по возвращению России в ПАСЕ позором

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала принятую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по РФ.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права членов делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
"Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ. Ни одна из причин лишения России права голоса не исчезла", - написала Кальюлайд в Twitter.
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Возвращение России в ПАСЕКерсти КальюлайдЭстонияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияПолитика
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