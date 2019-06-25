Рособоронэкспорт продал в 2018 году оружия на 13,7 миллиарда долларов

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Рособоронэкспорт продал в 2018 году оружия на сумму 13,7 миллиардов долларов, заключил 1100 контрактов на 20 миллиардов долларов, сообщил во вторник на пленарном заседании на выставке "Армия-2019" глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.