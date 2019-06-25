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РИА Новости

Рособоронэкспорт продал в 2018 году оружия на 13,7 миллиарда долларов

Вчера, 12:15
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Рособоронэкспорт продал в 2018 году оружия на сумму 13,7 миллиардов долларов, заключил 1100 контрактов на 20 миллиардов долларов, сообщил во вторник на пленарном заседании на выставке "Армия-2019" глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Объем экспорта по линии Рособоронэкспорта в 2018 году составил 13,7 миллиардов долларов. Компания заключила свыше 1100 контрактов на общую сумму более 20 миллиардов долларов", - сказал Чемезов.
Он подчеркнул, что российская техника поставляется в более чем 40 стран мира.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.
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24 июня, 17:39
Эксперт: Россия может нарастить экспорт оружия до 20 миллиардов долларов
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Форум "Армия-2019"РособоронэкспортРоссияБезопасность
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