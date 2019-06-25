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РИА Новости

Sputnik поддержит Второй фестиваль Абхазии "Апсны"

Вчера, 12:15
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВо время национальной свадьбы на абхазском фестивале "Апсны" в парке "Красная Пресня" в Москве
Во время национальной свадьбы на абхазском фестивале Апсны в парке Красная Пресня в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Второй фестиваль Абхазии "Апсны" пройдет в воскресенье, 30 июня, в московском парке "Красная Пресня". Жители и гости столицы смогут посетить концерт с участием ведущих абхазских музыкантов и танцоров, поиграть на барабанах "адаул", попробовать блюда народной кухни и сами приготовить их на кулинарных мастер-классах.
В программе фестиваля – уроки абхазского языка, турниры по нардам и стрельбе из лука, просмотры фильмов о традициях кавказского народа. Посетителей ждут импровизированная свадебная церемония с дегустацией вин, лекции, фотовыставка и вернисаж живописи.
А еще на празднике будут работать аниматоры и творческие мастерские, которые не оставят равнодушным ни одного ребенка. Дети поиграют в национальные абхазские игры, научатся мастерить поделки из раковин, попадут на мастер-класс по изготовлению традиционных игрушек.
В конце вечера состоится розыгрыш главных призов — путевок в Абхазию. Победители будут определены по результатам конкурса в социальных сетях.
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Фестиваль организует Московская абхазская диаспора при поддержке столичного правительства, а также министерств культуры, курортов и туризма республики. Его информационным партнером выступает новостной портал и радио Sputnik Абхазия. Первый фестиваль "Апсны" состоялся на Красной Пресне в сентябре прошлого года.
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