Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Демешина на пост замгенпрокурора

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали кандидатуру начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры Дмитрия Демешина для назначения на пост замглавы ГП РФ.

Соответствующее решение было принято во вторник на совместном заседании комитетов.

Совет Федерации рассмотрит этот вопрос на заседании в среду, 26 июня.