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РИА Новости

Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Демешина на пост замгенпрокурора

Вчера, 12:14
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали кандидатуру начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры Дмитрия Демешина для назначения на пост замглавы ГП РФ.
Соответствующее решение было принято во вторник на совместном заседании комитетов.
Совет Федерации рассмотрит этот вопрос на заседании в среду, 26 июня.
Ранее о том, что кандидатура Демешина внесена в Совфед для утверждения на пост замгенпрокурора, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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