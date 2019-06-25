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РИА Новости
Новое оружие России

В Новосибирске впервые представят истребитель Су-34 "Утенок"

Вчера, 12:11
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 "Утенок" впервые будет представлен в Новосибирске на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдет с 28 по 30 июня, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО) России.
"Многоцелевой истребитель Су-34 и фронтовой бомбардировщик Су-24 перелетели из Челябинской области на аэродром "Толмачево", на территории которого будет проводиться форум. Самолет "Утенок" будет задействован в статическом показе, и каждый желающий сможет вживую осмотреть технику", - говорится в сообщении.
По боевым возможностям Су-34 относится к поколению самолетов "4+". Среди особенностей самолета – увеличенная до 4 тысяч километров дальность полета, максимальная скорость до 1900 километров в час, а также новейшая система управления вооружением.
Помимо этого, на форуме можно будет увидеть и другие образцы современного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), а также примеры экипировки российских военнослужащих. Кроме того, участники форума смогут ознакомиться с выставочными экспозициями музея Дома офицеров Новосибирского гарнизона и предприятиями военно-промышленного комплекса, уточняет ЦВО.
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Новое оружие РоссииФорум "Армия-2019"Су-34НовосибирскБезопасность
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