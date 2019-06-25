ПАСЕ отклонила предложение Украины перенести обсуждение по делегации России

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. ПАСЕ отклонила предложение делегации Украины перенести обсуждение полномочий делегации РФ со среды на четверг, следует из итогов голосования.
Депутаты из Украины предприняли попытку перенести на четверг обсуждение вопроса о полномочиях делегации РФ. В ходе открытия летней сессии Ассамблеи полномочия делегации России были оспорены. Вопрос был направлен для подготовки доклада в комиссию по правилам процедур.
Вчера, 11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
В рамках обсуждения украинский депутат выступил с предложением перенести обсуждение со среды на четверг.
В результате вынесения этого предложения на голосование оно было отвергнуто большинством парламентариев.
Дискуссия по докладу о полномочиях состоится в среду во второй половине дня.
Своим предложением украинская сторона попыталась выключить Россию из голосования по новому генсеку Совета Европы.
На 26 июня назначены выборы нового генерального секретаря Совета Европы. Российская сторона неоднократно говорила о том, она должна принять участие в выборах нового генсека СЕ.