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РИА Новости

ПАСЕ отклонила предложение Украины перенести обсуждение по делегации России

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. ПАСЕ отклонила предложение делегации Украины перенести обсуждение полномочий делегации РФ со среды на четверг, следует из итогов голосования.
Депутаты из Украины предприняли попытку перенести на четверг обсуждение вопроса о полномочиях делегации РФ. В ходе открытия летней сессии Ассамблеи полномочия делегации России были оспорены. Вопрос был направлен для подготовки доклада в комиссию по правилам процедур.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 11:19
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
В рамках обсуждения украинский депутат выступил с предложением перенести обсуждение со среды на четверг.
В результате вынесения этого предложения на голосование оно было отвергнуто большинством парламентариев.
Дискуссия по докладу о полномочиях состоится в среду во второй половине дня.
Своим предложением украинская сторона попыталась выключить Россию из голосования по новому генсеку Совета Европы.
На 26 июня назначены выборы нового генерального секретаря Совета Европы. Российская сторона неоднократно говорила о том, она должна принять участие в выборах нового генсека СЕ.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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