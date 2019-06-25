ПАСЕ отклонила предложение Украины перенести обсуждение по делегации России

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. ПАСЕ отклонила предложение делегации Украины перенести обсуждение полномочий делегации РФ со среды на четверг, следует из итогов голосования.

Депутаты из Украины предприняли попытку перенести на четверг обсуждение вопроса о полномочиях делегации РФ. В ходе открытия летней сессии Ассамблеи полномочия делегации России были оспорены. Вопрос был направлен для подготовки доклада в комиссию по правилам процедур.

В рамках обсуждения украинский депутат выступил с предложением перенести обсуждение со среды на четверг.

В результате вынесения этого предложения на голосование оно было отвергнуто большинством парламентариев.

Дискуссия по докладу о полномочиях состоится в среду во второй половине дня.

Своим предложением украинская сторона попыталась выключить Россию из голосования по новому генсеку Совета Европы.