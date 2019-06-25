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РИА Новости

Захарова прокомментировала украинские поправки к резолюции ПАСЕ

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поправки украинской делегации к резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
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Замглавы украинской делегации в ПАСЕ Георгий Логвинский сообщил, что Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ. Причем обычно к документу подается около 30-40 поправок.
"Умными и красивыми бывают не только американские ракеты, но и, как выяснилось, украинские поправки. "Берем измором. Мучаем поправками. Они уже стучат ногами, свистят и шмаркают" - это о том, как украинская делегация в ПАСЕ измывалась над теми, кто пять лет обслуживал капризы Украины", - написала Захарова в Facebook, приведя цитату первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко.
"Теперь понятно, почему овцы в отаре так жмутся друг к другу - они думают, что основная их беда - это "роз'єднання" (разъединение - ред.)", - добавила она.
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Возвращение России в ПАСЕГеоргий ЛогвинскийПриостановка участия России в работе ПАСЕМария ЗахароваИрина ГеращенкоМИД РФВерховная Рада УкраиныЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссия
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