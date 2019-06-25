Захарова прокомментировала украинские поправки к резолюции ПАСЕ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поправки украинской делегации к резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Замглавы украинской делегации в ПАСЕ Георгий Логвинский сообщил, что Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ. Причем обычно к документу подается около 30-40 поправок.

"Умными и красивыми бывают не только американские ракеты, но и, как выяснилось, украинские поправки. "Берем измором. Мучаем поправками. Они уже стучат ногами, свистят и шмаркают" - это о том, как украинская делегация в ПАСЕ измывалась над теми, кто пять лет обслуживал капризы Украины", - написала Захарова в Facebook, приведя цитату первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко.