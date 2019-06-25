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РИА Новости
Школа волонтера

На острове Гогланд завершил работу эколого-просветительский лагерь РГО

Вчера, 12:08
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© Ирина КонстантиноваНа острове Гогланд завершил работу эколого-просветительский лагерь РГО
На острове Гогланд завершил работу эколого-просветительский лагерь РГО
© Ирина Константинова
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Волонтерский лагерь Русского географического общества "Восток Финского залива", проходивший с 10 по 20 июня на острове Гогланд, завершил свою работу, сообщает пресс-служба РГО. Лагерь стал первым инклюзивным добровольческим проектом РГО – принять участие в нём смогли волонтеры с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, организаторы сняли верхнюю границу возраста участников.
На Гогланде добровольцы занимались обустройством туристических маршрутов к достопримечательностям острова – объектам наследия ЮНЕСКО – пунктам Дуги Струве "Точка Z" и "Мякипяллюс". Дуга Струве – геодезическая сеть из 265 триангуляционных пунктов, заложенная в период с 1816 по 1855 год под руководством российского астронома Василия Струве.
Волонтеры обустроили туристические маршруты на острове Гогланд
18 июня, 18:36
Волонтеры обустроили туристические маршруты на острове Гогланд
Волонтеры установили деревянные указатели на путях к Северному и Южному маякам, остову корабля "Леонид Дёмин", выброшенному на побережье, и другим местам. Кроме того, они собрали на острове комаров и клещей в формате sample crossing. Такой формат работы предполагает, что учёному, которому для исследований необходимы материалы, находящиеся в конкретном районе, не обязательно ехать за ними самому, - он может поручить сбор материалов людям, которые находятся в этом районе с другими целями.
Теперь благодаря добровольцам РГО Институт медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского получит необходимые образцы обитающих на острове насекомых.
"В будущем хочется создать единую базу, где можно было бы оставить заявку на нужный объект – например, камень или растение, а другой человек мог бы эту просьбу увидеть и, если ему удобно – объект привезти. Побыть немножко ученым сможет кто угодно, ведь зачастую образцы для исследований могут найтись совсем рядом с домом или во вполне туристической стране, а не только в далекой экспедиции", - рассказал руководитель лагеря Антон Юрманов.
Волонтерский эколого-просветительский лагерь на острове Гогланд – совместный проект Русского географического общества, ЮНЕСКО, экспедиционного центра Минобороны России и АНО "Гудсерфинг".
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