В НАТО обеспокоены ситуацией в Персидском заливе и деятельностью Ирана

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос, уведомляли ли США альянс о планах нанесения удара по Ирану, отметив, что союзники на регулярной основе обмениваются данными, и призвав снизить напряженность в регионе.

"Мы обеспокоены ситуацией в заливе, но мы также обеспокоены дестабилизирующей иранской деятельностью в регионе, его поддержкой террористических групп, его ракетной программой и заявлениями о намерении возобновить обогащение урана", - сказал Столтенберг журналистам.

"Иран формально не входит в повестку министерских переговоров, но мы надеемся, что Иран будет темой как на заседании, так и в ходе двусторонних контактов", - добавил он.

В среду и четверг в Брюсселе пройдут переговоры глав оборонных ведомств стран НАТО.

"Надеюсь, что министр обороны США Марк Эспер проинформирует союзников по этой теме", - добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов, уведомлял ли президент США Дональд Трамп союзников о своих планах нанести удар по Ирану, Столтенберг не дал прямого ответа.

"Мы в НАТО обмениваемся анализом, оценками на регулярной основе по многим вопросам, включая ситуацию в регионе Персидского залива и по Ирану. Будет неправильно, если я будут вдаваться конкретно в продолжающиеся консультации и обмен информацией", - сказал он.

Генсек отметил, что "НАТО как альянс напрямую не вовлечена в ситуацию, но некоторые союзники вовлечены".

"Я думаю, сейчас важно снизить напряженность, я приветствую заявление США, что они готовы сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы снизить напряженность и избежать любой неверной оценки, которая могла бы создать действительно опасную ситуацию", - отметил он.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.