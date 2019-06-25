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РИА Новости

В НАТО обеспокоены ситуацией в Персидском заливе и деятельностью Ирана

Вчера, 11:55
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© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Sputnik / Александр Шламов
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос, уведомляли ли США альянс о планах нанесения удара по Ирану, отметив, что союзники на регулярной основе обмениваются данными, и призвав снизить напряженность в регионе.
"Мы обеспокоены ситуацией в заливе, но мы также обеспокоены дестабилизирующей иранской деятельностью в регионе, его поддержкой террористических групп, его ракетной программой и заявлениями о намерении возобновить обогащение урана", - сказал Столтенберг журналистам.
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"Иран формально не входит в повестку министерских переговоров, но мы надеемся, что Иран будет темой как на заседании, так и в ходе двусторонних контактов", - добавил он.
В среду и четверг в Брюсселе пройдут переговоры глав оборонных ведомств стран НАТО.
"Надеюсь, что министр обороны США Марк Эспер проинформирует союзников по этой теме", - добавил он.
Отвечая на вопрос журналистов, уведомлял ли президент США Дональд Трамп союзников о своих планах нанести удар по Ирану, Столтенберг не дал прямого ответа.
"Мы в НАТО обмениваемся анализом, оценками на регулярной основе по многим вопросам, включая ситуацию в регионе Персидского залива и по Ирану. Будет неправильно, если я будут вдаваться конкретно в продолжающиеся консультации и обмен информацией", - сказал он.
Генсек отметил, что "НАТО как альянс напрямую не вовлечена в ситуацию, но некоторые союзники вовлечены".
"Я думаю, сейчас важно снизить напряженность, я приветствую заявление США, что они готовы сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы снизить напряженность и избежать любой неверной оценки, которая могла бы создать действительно опасную ситуацию", - отметил он.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, однако СМИ сообщили о проведении киберкомандованием США атаки на компьютерные сети управления пусками ракет.
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