Главы МИД России и ОАЭ обсудят ситуацию в Сирии и в Персидском заливе

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 июня обсудит с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию в Сирии и в Персидском заливе, сообщил сайт российского министерства.

Переговоры с Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном состоятся в МИД РФ.

"Главы МИД двух стран подробно обсудят актуальные вопросы традиционно дружественных российско-эмиратских отношений. Значительное внимание будет уделено ходу выполнения договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне. В их числе – Декларация о стратегическом партнерстве, которую президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Аль Нахайян подписали в Москве 1 июня 2018 года", - сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

Также значительное место на предстоящих российско-эмиратских переговорах будет отведено "обмену мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня, включая положение в Сирии, Ливии, Йемене, Судане, зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании", отметили в МИД.

Министерство добавило, что в течение последних нескольких лет отмечается последовательный рост двустороннего товарооборота с ОАЭ. В 2018 году он увеличился на 3,6% и составил 1,6 миллиарда долларов США.

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник объявила о введении санкций в отношении высокопоставленного руководства Ирана. Президент США заявил, что санкции являются "пропорциональным ответом США" на действия Тегерана, в том числе инцидент со сбитым американским беспилотником и атакой на танкеры, в которых Вашингтон обвинил Иран. Трамп заявил, что США "не допустят обладания Ираном ядерным оружием" и продолжения им "поддержки терроризма".

Корпус стражей исламской революции сообщил на прошлой неделе, что сбил американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) заявило, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве и представило карты с траекторией движения, однако они отличаются друг от друга. Трамп заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, но СМИ сообщили о кибератаках США на иранские компьютерные сети управления пусками ракет.