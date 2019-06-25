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РИА Новости

Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ о возвращении российской делегации

Вчера, 11:53
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ по возвращению российской делегации.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
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"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - написал Зеленский на своей странице в Facebook во вторник.
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Возвращение России в ПАСЕВладимир ЗеленскийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыПолитика
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