Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T11:54Z
https://ria.ru/20190625/1555885542.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155174/89/1551748909_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_aeeeec3c9abb9bc7d73e259a8a131932.jpg
РИА Новости
Культура

Филипп Киркоров "поседел" от негативных отзывов о его новом клипе

Вчера, 11:54
3126
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Филипп Киркоров разместил в Инстаграме шуточный пост, примерив образ седого старика. Певец выразил недоумение по поводу негативной реакции зрителей на его новый клип на песню "Стеснение пропало".
"Поседел от ваших комментариев! Кто-то еще не посмотрел "Стеснение пропало"?", - написал Киркоров
Идею и сценарий клипа разработала креативная группа "Заячий стон". По сюжету видео, Филипп Киркоров находится в поисках "супер клипа" для своего "супер хита". На помощь певцу приходят люди из будущего и предлагают ему попробовать нейросеть "Марусю". Филипп Киркоров попросил "Марусю" сделать ему клип. Устройство выполнило просьбу.
Несмотря на оригинальную задумку, зрителей смутило то, что в одном из кадров певец был полностью голым: "зачем Вы растрачиваетесь на песни-пустышки, которые не берут за душу людей", "Боже! Какая пошлость!!!", - писали подписчики поп-короля.
Но были и те, кому новая работа Киркорова понравилась: "Прикольный клип", "Держите меня семеро!!! Как Филипп хорош", "Вы как всегда порадовали своим творчеством. Песня и клип - просто супер!".
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
20 июня, 11:40
Филипп Киркоров может сняться в фильме "Последний богатырь-2"
100118
КультураНовости культурыШоу-бизнесФилипп Киркоров
Рекомендуем
Актер Андрей Харитонов
СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
Лента
новостей
Шведский стол в одном из отелей Турции
В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
Постер к фильму Флэш Гордон
Тайка Вайтити снимет анимационный фильм о мускулистом блондине
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Певец Егор Крид на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в СК Олимпийский в Москве
Егор Крид к 25-летию разместил в Сети детскую фотографию
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Народная артистка РСФСР Алла Покровская
Умерла народная артистка России Алла Покровская
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Вид из окна ресторана White Rabbit в Москве
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
Лента новостейМолния