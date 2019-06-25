Филипп Киркоров "поседел" от негативных отзывов о его новом клипе

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Филипп Киркоров разместил в Инстаграме шуточный пост, примерив образ седого старика. Певец выразил недоумение по поводу негативной реакции зрителей на его новый клип на песню "Стеснение пропало".

"Поседел от ваших комментариев! Кто-то еще не посмотрел "Стеснение пропало"?", - написал Киркоров

Идею и сценарий клипа разработала креативная группа "Заячий стон". По сюжету видео, Филипп Киркоров находится в поисках "супер клипа" для своего "супер хита". На помощь певцу приходят люди из будущего и предлагают ему попробовать нейросеть "Марусю". Филипп Киркоров попросил "Марусю" сделать ему клип. Устройство выполнило просьбу.

Несмотря на оригинальную задумку, зрителей смутило то, что в одном из кадров певец был полностью голым: "зачем Вы растрачиваетесь на песни-пустышки, которые не берут за душу людей", "Боже! Какая пошлость!!!", - писали подписчики поп-короля.