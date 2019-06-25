Глава МИД Мальдив оценил знание Лавровым сингальского языка

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД Мальдивской республики Абдулла Шахид, открывая переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, поблагодарил его за знание сингальского, оценив, что российский министр владеет этим редким языком.
"Я очень рад находится здесь ещё и потому, что это первый визит в Россию министра иностранных дел Мальдив. Спасибо за гостеприимство. Насколько я понимаю, что у вас очень тесные связи с нашим регионом. Вы начинали работать на Шри-Ланке, и насколько я понимаю, вы знаете этот уникальный язык. Это привилегия для меня быть сегодня принятым здесь", - сказал Шахид, обращаясь к Лаврову.
Он также передал устное приветствие от президента страны Ибрагима Мохамеда Солиха главе российского государства Владимиру Путину и всему российского народу.
Лавров владеет английским, французским и сингальским языками. Начал свою деятельность в 1972 году в посольстве СССР в Шри-Ланке.