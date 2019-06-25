Глава МИД Мальдив оценил знание Лавровым сингальского языка

"Я очень рад находится здесь ещё и потому, что это первый визит в Россию министра иностранных дел Мальдив. Спасибо за гостеприимство. Насколько я понимаю, что у вас очень тесные связи с нашим регионом. Вы начинали работать на Шри-Ланке, и насколько я понимаю, вы знаете этот уникальный язык. Это привилегия для меня быть сегодня принятым здесь", - сказал Шахид, обращаясь к Лаврову.