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РИА Новости

Глава МИД Мальдив оценил знание Лавровым сингальского языка

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид во время встречи в Москве. 25 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид во время встречи в Москве. 25 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД Мальдивской республики Абдулла Шахид, открывая переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, поблагодарил его за знание сингальского, оценив, что российский министр владеет этим редким языком.
"Я очень рад находится здесь ещё и потому, что это первый визит в Россию министра иностранных дел Мальдив. Спасибо за гостеприимство. Насколько я понимаю, что у вас очень тесные связи с нашим регионом. Вы начинали работать на Шри-Ланке, и насколько я понимаю, вы знаете этот уникальный язык. Это привилегия для меня быть сегодня принятым здесь", - сказал Шахид, обращаясь к Лаврову.
Он также передал устное приветствие от президента страны Ибрагима Мохамеда Солиха главе российского государства Владимиру Путину и всему российского народу.
Лавров владеет английским, французским и сингальским языками. Начал свою деятельность в 1972 году в посольстве СССР в Шри-Ланке.
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