Токаев взял под личный контроль ликвидацию последствий ЧП в Арысе

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев взял под личный контроль ликвидацию последствий взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь и пообещал полностью восстановить город.

"Город восстановим. Все будет нормально, потерпите. Это чрезвычайная ситуация, катастрофа. Все области будут помогать. Главное – правительство вам поможет по моему поручению", - заявил Токаев во время встречи с горожанами. Сюжет об этом показала телекомпания "Россия 24".

По словам президента Казахстана, "две области – Акмолинская и Павлодарская – уже предлагают взять детей на летний сезон, чтобы они смогли отдохнуть после этого кошмара".

"Я беру все эти вопросы под свой личный контроль", - подчеркнул Токаев.