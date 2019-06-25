Токаев взял под личный контроль ликвидацию последствий ЧП в Арысе

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев взял под личный контроль ликвидацию последствий взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь и пообещал полностью восстановить город.
"Город восстановим. Все будет нормально, потерпите. Это чрезвычайная ситуация, катастрофа. Все области будут помогать. Главное – правительство вам поможет по моему поручению", - заявил Токаев во время встречи с горожанами. Сюжет об этом показала телекомпания "Россия 24".
По словам президента Казахстана, "две области – Акмолинская и Павлодарская – уже предлагают взять детей на летний сезон, чтобы они смогли отдохнуть после этого кошмара".
"Я беру все эти вопросы под свой личный контроль", - подчеркнул Токаев.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Жителей города эвакуировали.