Киев хочет ограничить права российской делегации в ПАСЕ

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

"Наше задание - добиться введения санкций против российской делегации. Мы не можем их наложить в том объеме, в котором могли раньше, до этой ночи... Мы имеем право наложить на них санкции, которые ограничат их участие в наблюдательных миссиях, в том числе в миссиях наблюдателей на выборах, а также их возможности занимать руководящие должности в комитетах, чтоб ближайшие 1,5 года они не могли их занимать", - сказал Гончаренко в эфире украинского телеканала "Прямой".