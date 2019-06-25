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РИА Новости

Киев хочет ограничить права российской делегации в ПАСЕ

Вчера, 11:49
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© Фото : Council of Europe/ Ellen WuibauxЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Ellen Wuibaux
КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Киев хочет ограничить право российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы участвовать в миссиях наблюдателей на выборах на Украине и занимать руководящие должности в комитетах организации, заявил во вторник зампредседателя крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
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"Наше задание - добиться введения санкций против российской делегации. Мы не можем их наложить в том объеме, в котором могли раньше, до этой ночи... Мы имеем право наложить на них санкции, которые ограничат их участие в наблюдательных миссиях, в том числе в миссиях наблюдателей на выборах, а также их возможности занимать руководящие должности в комитетах, чтоб ближайшие 1,5 года они не могли их занимать", - сказал Гончаренко в эфире украинского телеканала "Прямой".
По его словам, этот вопрос ПАСЕ рассмотрит в среду.
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