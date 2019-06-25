Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 июн - РИА Новости. Юрию Борисову на стенде технопарка "ЭРА" в ходе выставки "Армия-2019" продемонстрировали изобретение, которое вице-премьер РФ назвал фитнесом для крыс.

Во время обхода стенда технопарка Борисову показали "прибор для оценки физической работоспособности у лабораторных животных", представляющий закрытую коробку с тремя беговыми дорожками. Установка, как пояснили разработчики, предназначена для исследования влияния медицинских препаратов или отравляющих веществ на физическую активность лабораторных животных.