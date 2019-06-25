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РИА Новости

Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"

Вчера, 11:44
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 июн - РИА Новости. Юрию Борисову на стенде технопарка "ЭРА" в ходе выставки "Армия-2019" продемонстрировали изобретение, которое вице-премьер РФ назвал фитнесом для крыс.
Во время обхода стенда технопарка Борисову показали "прибор для оценки физической работоспособности у лабораторных животных", представляющий закрытую коробку с тремя беговыми дорожками. Установка, как пояснили разработчики, предназначена для исследования влияния медицинских препаратов или отравляющих веществ на физическую активность лабораторных животных.
"Фитнес для крыс, получается", - прокомментировал изобретение Борисов.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
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