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РИА Новости

Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания

Вчера, 11:41
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТабличка с надписью "Купаться запрещено" на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Табличка с надписью Купаться запрещено на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу по итогам мониторинга качества воды вновь признало все городские пляжи не соответствующими требованиям санитарного законодательства.
По данным ведомства, с мая этого года проводится социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды, водных акваторий, пляжей на соответствие требованиям санитарного законодательства. В мае-июне было отобрано 86 проб воды водных объектов.
В частности, мониторинг качества воды проводился на Суздальских озерах, Ольгинском водоеме в Выборгском районе Петербурга, Колонистском пруду (Пушкинский район), на пяти пляжах озера Разлив и пляжах Финского залива в Кронштадтском и Курортном районах. Также мониторинг проводился на озере Безымянное в Красносельском районе Петербурга.
По состоянию на 24 июня, все эти водные акватории "не соответствуют требованиям санитарного законодательства", отмечает ведомство.
Табличка с надписью Купаться запрещено на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото
6 июня 2018, 15:02
Роспотребнадзор признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
"В связи с тем, что качество воды вышеуказанных водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что попадание воды открытых водоемов в человеческий организм создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными болезнями.
В июне 2018 года управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу также признавало все пляжи не соответствующими требованиям санитарного законодательства.
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РоспотребнадзорСанкт-ПетербургОбщество
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