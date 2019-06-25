Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания

Выйти целым из воды: как выбрать место для купания 1 июня в Москве официально открывается купальный сезон. Конечно, из-за постоянных скачков столбика термометра, сильных дождей и ураганного ветра погоду в столице сложно назвать летней, а тем более пригодной для плавания. Однако уже стоит разобраться, где купаться можно, а где нет и почему.